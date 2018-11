The Rolling Stones praparan su gira por los Estados Unidos

Cuando decimos que la banda The Rolling Stones es inagotable, no exageramos. A sus setenta y pico años, los miembros del grupo siguen con las ganas y el espíritu del primer día. Después de la gira “Tour no filter” que recorrió el viejo continente entre 2017 y 2018, la banda de rock ha anunciado que seguirán la gira por los Estados Unidos, en donde pararán por hasta 13 ciudades durante el 2019.

La última vez que The Rolling Stones pisaron tierras norteamericanas fue en 2016, año en el que dieron dos conciertos en Las Vegas. Además, participaron en el Desert Trip, un festival en California, en el que actuaron junto a otros tan grandes como Bob Dylan, The Who y Paul McCartney, entre otros.

El tour empezará el 20 de abril en Miami y cerrará en 21 de junio en Chicago. Pasará por ciudades como Washington, Filadelfia y Houston.

Las entradas estarán disponibles el 30 de Noviembre, aunque si bien es cierto, dos días antes, miembros del club de fans podrán comprarlas en www.rollingstones.com/tour. La banda británica hará vibrar a numerosos estadios americanos con sus grandes éxitos. Conociéndolos, seguro que no defraudarán.

Te dejamos las fechas de la gira:

APRIL 2019

20 – Hard Rock Stadium MIAMI, FL

24 – TIAA Bank Field JACKSONVILLE, FL

28 – NRG Stadium HOUSTON, TX

MAY 2019

07 – State Farm Stadium GLENDALE, AZ

11 – The Rose Bowl PASADENA, CA

18 – Levi’s Stadium SANTA CLARA, CA

22 – CenturyLink Field SEATTLE, WA

26 – Broncos Stadium At Mile High DENVER, CO

31 – FedExField WASHINGTON, DC

JUNE 2019

04 – Lincoln Financial Field PHILADELPHIA, PA

08 – Gillette Stadium FOXBOROUGH, MA

13 – MetLife Stadium EAST RUTHERFORD, NJ

21 – Soldier Field CHICAGO, IL

Me gusta: Me gusta Cargando...