The Weeknd regresa con 6 temas nuevos en ‘My Dear Melancholy,’ cargado de referencias a Selena Gomez

No teníamos material nuevo de The Weeknd desde Starboy a finales de 2016, pero por fin ha llegado su más que esperado ‘My Dear Melancholy,‘, justo a tiempo para Coachella. En este EP encontramos 6 temas nuevos que nos recuerdan al The Weeknd de sus inicios, y una canción en concreto que parece dedicada a Selena Gomez, que nos ha dejado impactados con su letra.

En el tema ‘Call Out My Name‘, encontramos referencias claras a su ex, la cantante Selena Gomez con quien estuvo saliendo de enero a octubre de 2017, con frases como “Nos encontramos / Te ayudé a salir de un lugar roto / Me reconfortarse / Pero enamorarme de ti fue mi error”.

Incluso vemos referencias al trasplante de riñón al que tuvo que someterse Selena con frases como “Casi me corto un pedazo de mí mismo por tu vida”, e incluso a su vuelta con Justin Bieber: “Supongo que yo era solo otra parada en boxes, hasta que te decidiste”.

I said I didn’t feel nothing, baby but I lied / I almost cut a piece of myself for your life / Guess I was just another pit stop / ‘Til you made up your mind / You just wasted my time”(“Dije que no sentía nada, cariño, pero mentí / Casi me corto un pedazo de mí mismo por tu vida / Supongo que yo era solo otra parada en boxes / Hasta que te decidiste / Solo me hiciste perder el tiempo”)

También son muchos los que ven referencias a su relación con Selena Gomez en el tema ‘Privilege’: “Enjoy your privileged life / ‘Cause I’m not gonna hold you through the night / We said our last goodbyes / So, let’s just try to end it with a smile” (“Disfruta tu vida privilegiada / Porque yo no voy a sostenerte durante la noche / Nos dimos el último adiós / Así que intentemos acabar con una sonrisa“. Y frases como “No quiero escuchar que estás sufriendo, porque yo te apoyé cuando estabas sufriendo”.

Pero Selena no es la única ex que aparece en sus letras, también son muchos los que ven palabras dedicadas a Gigi Hadid en ‘Wasted Times‘: “Eras una amazona, así que monta como una campeona” (la supermodelos de 21 años solía montar a caballo), y frases como: “Tiempos desperdiciados que pasé con alguien más / Ella ni siquiera era la mitad de lo que eres tú“, ¿a quién te refieres con esa indirecta tan poco elegante, Abel?

MY DEAR MELANCHOLY,

En My Dear Melancholy, tenemos 6 canciones nuevas, dos producidas por el productor francés de techno Gessafelstein, entre las que encontramos colaboraciones como la de Nicolas Jaar en ‘Call Out My Name’, por un sampler de ‘Killing Time‘; Mike WiLL Made-It en ‘Try Me’; Skrillex en ‘Wasted Times’, Frank Dukes en ‘Call Out My Name’, o el miembro del dúo Daft Punk, Guy-Manuel de Homem-Christo, en ‘Hurt You’.

¿La coma después de My Dear Melancholy, significará una segunda parte para este EP? De momento, disfrutemos de estos 6 temas inéditos de The Weeknd :

