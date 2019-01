Thirty Seconds to Mars cabeza de cartel del Arenal Sound 2019

View this post on Instagram

💥😱¡Sold Out! 😱💥Agotados todos los abonos de #ArenalSound 2019. No habrá más entradas a la venta. Muchas gracias sounders por confiar un año más en el festival. ¡Sois increíbles! Disfrutaremos de la mejor semana del año y haremos que esos seis días en Burriana los recordemos toda la vida. Y muy atentos que en breve comenzamos con las primeras confirmaciones!