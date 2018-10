Tina Turner abandonó su estado de jubilación musical gracias a Sophia Loren

La legendaria artista, retirada definitivamente ya de la música, regresó a los escenarios en 2008 con una extensa gira de despedida, que quizá nunca hubiera ocurrido de no ser por la actriz italiana.

Aunque ya ha pasado una década desde entonces y, esta vez sí, no ha vuelto a pisar un escenario más que para promocionar el estreno de un musical londinense dedicado a honrar su dilatada trayectoria, la cantante Tina Turner (78 años) no dudó en poner fin a su autoimpuesto retiro en Suiza en el año 2008 para embarcarse en una extensa gira de conciertos para conmemorar sus 50 años de larga y exitosa carrera: una decisión a la que, como ha reconocido ahora en su nueva autobiografía, contribuyó notablemente el apoyo de su buena amiga Sophia Loren. “La verdad es que se había ilusiónado en volver al trabajo, pero en seguida me dio cuenta de que ya no tenía la energía de tiempos atras. Cierto que tenía 69 años y que un tour mundial requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, pero además llevaba años sufriendo presión arterial alta y estaba tomando medicación desde 1985. ella misma reconoce que “Creo que después de trabajar tan duro y tantos años, era el momento de parar”. No quería que sus fans viniesen a sus conciertos y dijeran: ‘Oh, solía ser buena'”, cuenta de manera sincera en otro de los extractos de la obra. y sin mas vamos a recordar uno de sus tantos exitos que cosecho esta gran mujer.

