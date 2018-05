“Traicionero”, lo nuevo de C. Tangana

C. Tangana no para quieto. Saca un éxito tras otro y, ahora, otro más. Se ha convertido en uno de los artistas que más canciones ha lanzado en lo que llevamos de este año 2018 en nuestro país.

Después de Ídolo y Llorando en la limo, C. Tangana viene, de nuevo, a sorprendernos con su nuevo tema: Traicionero.

Este estreno es una colaboración con el rapero dominicano Cromo X y se trata de un tema que se acerca a ritmos más latinos y mucho más movidos que lo habitual. Puede que sea el tema más bailable de todos los que hemos escuchado del artista.

El cantante vuelve a apostar por trata la fama que tiene y critica, directamente, a las personas que se le acercan precisamente por eso. En el tema suenan frases como “me cuido del falso amigo que me abraza, al que tú le abres la puerta de tu casa”.

Pero la cosa no se queda aquí, Traicionero viene acompañado de un videoclip que ha puesto en manos de Borja Bernal y Didi Domenech. Además, C. Tangana ya ha grabado el clip de Cuando me miras bajo la dirección del gran Eduardo Casanova, conocido por su papel en Aída, donde encarnaba al joven Fidel.

