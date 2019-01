Troye Sivan abre el debate sobre la homofobia en la música

Troye Sivan se pregunta si sería más exitoso si no fuese abiertamente gay.

Ha sido la pasada madrugada, cuando otro capítulo del podcast Homo Sapiens se publicaba de la mano de Will Young y Chris Sweeney, en el que el cantante australiano Troye Sivan ponía sobre la mesa el debate de la homofobia en la industria de la música, preguntándose lo siguiente:

“Nunca he tenido esta conversación antes con nadie porque odio, odio, odio cuando las estrellas del pop suenan condescendientes culpando su falta de éxito en cualquier otra cosa que en sí mismos.

No quiero sonar así, pero siento que esto es un espacio seguro en el que puedo abrir este tipo de conversaciones. Una parte de mí a veces se pregunta si yo sería más exitoso comercialmente si no fuese gay o tan abiertamente gay.

Aunque creo que estamos en un momento muy interesante en el mercado de la música, donde cada vez aparecen más artistas queer, todavía no existe una Taylor Swift queer, una Rihanna queer o una Beyoncé queer. Creo que aún no hemos llegado a ese punto; aunque me parece muy emocionante estar donde estamos ahora, creo que todavía hay una montaña muy alta que superar.

A veces puede ser frustrante porque yo doy todo de mí y no tengo éxitos gigantescos por todo el mundo. El 100% de las razones de que esto sea así pueden simplemente estar en mi música; puede que no sea suficientemente buena, puede que el mundo ahora mismo esté obsesionado con el hip hop y mi música esté muy lejos de ese estilo de música.

Podría ser por un millón de cosas más, pero una parte de mi a veces se pregunta, ¿realmente el mundo está preparado en este momento para lo que estoy intentando ser?”

Estas declaraciones llegan semanas después de que el cantante de 23 años lanzara un nuevo vídeo para su canción Lucky Strike, en el que narra su historia de amor de verano con un camarero de la playa. Aunque ya cuenta con 3 millones de visualizaciones, lejos queda de los casi 120 millones que consiguió con su éxito Dance To This junto a Ariana Grande. Por lo que no ha podido evitar preguntarse sobre la verdadera situación del colectivo LGTBQ+ en el mundo de la música.

