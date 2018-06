Un año sin Chris Cornell

Chris Cornell nació un 20 de julio de 1964 en Seattle (considerada como la “cuna del grunge”), la resvista Hit Parade le coloca en el cuarto puesto de las mejores voces de la historia del hard rock y heavy metal, mientras que la revista Rolling Stone le sitúa en el noveno puesto, concedido por la participación de pública a través de una encuesta, sin duda Cornell es un claro referente del grunge (la gran revolución musical de 1990) aunque el grupo por excelencia de este género fue Nirvana y la caótica vida de Kurt Cobain no distaba tanto de la de Chris.

La adolescencia del que sería uno de los cantantes más reconocidos de la historia no fue nada fácil, sufría de agorofobia y ansiedad hasta que el rock llegó a su vida y lo cambió todo. No acabó el octavo grado y sus padres le metieron en un colegio para chicos con la esperanza de que acabase sus estudios, pero el tenía muy claro que ese no era su lugar “era la última alternativa para chicos que no tenían otra opción. El concepto para mí era totalmente erróneo, porque el planteamiento era aprender a tu propio ritmo, hacer lo tuyo, y lo mío no era el colegio. Así que simplemente iba y no hacía nada. Fue una pérdida de tiempo”.

Sus inicios en el mundillo musical comienzan a sus 16 años, cuando empieza a tocar la bateria mientras que trabajaba de cocinero o lavando platos, de forma ocasional podía unirse a algunos grupos locales que le permitían llevar la voz cantante a la vez que llevaba la bateria; Su gran oportunidad llega cuando contesta a un anuncio en el cual requerían de una voz para ejercer de cantante, así es como se puso en contacto con Hiro Yamamoto y Kim Thayil, bajista y guitarrista, respectivamente, con el que no se llevaba bien hasta que decidieron formar Soundgarden, en 1984. Tan solo 2 años más tarde se uniría el baterista Scott Sundquist pero no duraría mucho ya que Matt Cameron lo sustituiría enseguida, les esperaba un futuro lleno de éxitos musicales, incluso llegaron a darles 2 Grammys; No obstante acabarían separándose en 1997 y volviéndose a juntar en 2010.

En esta “elipsis temporal” Chris no se estuvo quieto precisamente ya que se juntó, a principio de los 2000, con 3 exmiembros de Rage Against The machine y crearon un nuevo grupo bajo el nombre de Audioslave, con 3 álbumes y toda una generación renovada de seguidores, que no pudieron evitar la marcha del cantante en 2007 (por su parte alegó que era a consecuencia de conflictos personales irresolubles y diferencias musicales, pero otras fuentes aseguraban que las verdaderas razones eran económicas). Su futuro dependía de el mismo y por eso emprendió su carrera en solitario, llegando a a sacar 4 discos al mercado, probablemente no fue solamente suya su sorpresa cuando eligieron su tema You Know My Name para la película Casino Royale, en 2006, que terminó convirtiéndose en todo un exitazo debido a su asociación con el famoso personaje, además de trabajar para Marvel, escribiendo Live to Rise y hacer un dueto con Joy Williams para la banda sonora de la película 12 años de esclavitud, la cual ganó 3 Oscars.

Al igual que otros tantos músicos, de cualquier género, aunque el grunge siempre se caracterizó por esas letras depresivas hechas y cantadas por personas que, en su gran mayoría tenían unos problemas muy serios con las adicciones y el caso de Cornell no era una excepción, en 2003 intentó rehabilitarse y logró vivir hasta el 17 de mayo de 2017, día en el que decidió ponerle fin a su vida después de haber hecho su última presentación en Detroit con la banda que le vio nacer, Soundgarden.

