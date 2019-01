Un año sin Dolores O’Riordan

Dolores O’Riordan, cantante irlandesa que lideraba el grupo The Cranberries, falleció el 15 de enero de 2018 con tan solo 46 años. Se encontraba en la capital londinense para llevar a cabo una sesión de grabación, sin embargo, murió debido a un exceso con el alcohol, ahogada en la bañera de la habitación de su hotel.

Ayer se cumplía un año de esta tragedia, que se ha llevado sin duda, a una referente de la música irlandesa. En su memoria, vamos a recordar algunos de sus clásicos y temas de mayor repercusión.

Tras su formación en el año 1989, The Cranberries nos sorprendía con el lanzamiento del disco Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, que alcanzaba más de 5 millones de ventas tan solo en EE.UU. Con singles como Dreams, que explican este éxito.

Remontándonos de nuevo a prácticamente sus orígenes, The Cranberries nos dejó otro temazo, Linger, el cual explica en cierta medida por qué este era uno de los grupos dominantes en los años 90.

En el año 1994, con el lanzamiento de su segundo álbum, No need to argue, el grupo llegaba a vender al rededor de 16,7 millones de copias, siendo así, el disco más sonado de la banda, así como el más recordado, con canciones como Zombie, que ya se ha convertido en un clásico.

Tras estos, The Cranberries lanzaron To the faithful departed (1996) y Bury the hatchet (1999), con gran difusión, aunque difícilmente comparable al enorme éxito que tuvo Zombie. En 2001, publicarían Wake up and smell the coffee, con singles como Time is ticking out.

Tras esto, la banda se separó con el objetivo de tomarse un descanso, y realizar sus proyectos individuales, siendo la propia Dolores, la que más destacaría del grupo. Más tarde, en el año 2009, el grupo se volvía a unir bajo el apoyo incondicional del público.

En el año 2012, la banda sacaba el álbum Roses, que se enfrentaba al problema de la repercusión que habían tenido los discos anteriores, quedándose un poco relegado.

Ya en 2017, The Cranberries lanzarían Something else, un álbum con versiones en acústico de temas previos, pero dejándonos tres novedades, grabadas con la Orquesta de Cámara de Irlanda, como lo es The Glory.

Hoy, un año más tarde, recordamos a Dolores por su talento, su carisma y su personalidad. Una mujer, que sin duda ha dejado su huella en la historia de la música.

Aprovechando la fecha, el grupo ha decidido sacar un álbum como homenaje a su compañera. Aquí lo analizamos:

