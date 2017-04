UNA CONOCIDA ACTRIZ LE JUEGA UNA MALA PASADA A ED SHEERAN

Todavía no lo hemos visto pero se supone que la actriz Saoirse Ronan será la protagonista del vídeo de Galway girl de Ed Sheeran.

Por si alguno anda despistado, recordaremos que Ronan es la actriz que estuvo nominada a un Oscar en 2007 por su papel en Expiación: Más allá de la pasión y en 2015 por Brooklyn.

De momento no ha conseguido la codiciada estatuilla aunque sí ha logrado postularse como una de las promesas del cine internacional.

Pues bien, lo que sí ha conseguido es participar en el vídeo de uno de los artistas más importantes y demostrar que tiene un gran sentido del humor. Eso o muy mala leche a tenor de la anécdota que ha contado Sheeran en su último concierto en Glasgow.

La eligió a ella para grabar el vídeo de su canción porque es una actriz irlandesa y el tema tiene mucho que ver con aquel país. Seguro que sonará en cada fiesta de San Patricio de los próximos años.

El caso es que el pelirrojo pensó que sería buena idea que ella, protagonista de su vídeo, le tatuara el título de la canción con su propia letra.

Y lo hizo, pero no resultó como esperaba y él mismo nos ha contado lo que sucedió.

“En realidad, lo que dice el tatuaje es Galway Grill. G-R-I-L-L. Me ha tomado el pelo a lo grande”, confesó.

Pero que nadie se preocupe porque esa jugarreta no le ha sentado nada mal. “Es algo que aún no le había contado a nadie, pero en el fondo estoy bastante orgulloso de ella. Es el tipo de cosa que yo mismo haría”, admitió.

De esto sacamos dos conclusiones. Una, que si alguna vez Ed Sheeran nos propone tatuarnos algo, mejor no dejarlo en sus manos porque el resultado puede ser impactante.

Dos, que la obsesión del cantante por los tatuajes parece no tener fin. En pocos años no le quedará espacio para ninguno más.