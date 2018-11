Vanesa Martín: “Le enseñé el disco a Sabina y me dijo: éxito seguro al no llevar canción de relleno

Dos años después de Munay, el álbum que marcó un antes y un después en su carrera, regresa Vanesa Martín (Málaga, 1980) con su sexto trabajo de estudio, titulado Todas las mujeres que habitan en mí y con una portada en lienzo obra del artista gaditano Adrián Torres. “Tiene una sensibilidad brutal y ha sabido captar genial mi esencia”, quien rápidamente explica que los colores de la portada están relacionados también con el título, pues ella intenta “hablar de la complejidad de todas las personalidades que llevamos dentro” por otra parte ella explica,”Cada canción del disco por eso tiene una personalidad diferente”, prosigue, y profundiza planteando que “algunas tienen un nexo común pero otras son totalmente diferentes entre sí y de ahí los colores, que reflejan muy bien a la Vanesa vulnerable, la fuerte, la perseverante, la tímida, la pasional, la extrovertida…”. “Me sabe mal hablar en tercera persona, pero esa la idea”, aclara entre unas pequeña sonrisa.

Y tras un breve instante de reflexión aún añade que “es bueno que nos aceptemos para seguir adelante de una manera más positiva”, para luego apostillar: “La palabra que resume este disco me atrevo a decir que es aceptación, más aún después de la increíble etapa de Munay, que me hizo crecer muchísimo y conocer a gente maravillosa”explicar como comenzó a escribir las letras de las canciones, que fué durante la gira Munay, y apunta que las grabó en el estudio de su casa en Málaga y en Los Ángeles. Y vuelve al tema de las emociones contenidas en el álbum bromeando: “Escribir canciones es un dineral ahorrado en terapia. Tengo que aprender a descansar la cabeza porque todo el rato me estoy cuestionando”.

VOZ DE MUJER

En cualquier caso, remarca que ella canta sin “ningún tipo de pudor” dejándose llevar. “Canto las cosas como me da la gana, cantándole a la vida. Este es un disco cargado de vida, hay amor, desamor, pasión, despedidas, culpa… La libertad es lo más bonito que me ha dado esta profesión”, subraya, al tiempo que se muestra muy agradecida por las tres colaboraciones estelares que aportan sus propios colores: el argentino Abel Pintos, la portuguesa Mariza y la puertorriqueña Kany García.

“SOY UN ANIMAL ESCÉNICO”

Con el álbum ya hoy 16 de Noviembre a la venta, confiesa Vanesa que está “muy nerviosa porque un lanzamiento siempre conlleva tensión y responsabilidad, más aún viniendo de Munay”. Además, se muestra impaciente por reencontrarse con su público, algo que ocurrirá en forma de firmas de discos este mismo viernes en Madrid y después en Sevilla, Málaga y Valencia, “Hasta marzo me tengo que aguantar para la gira, que me parece muchísimo”, admite con resignación, destacando que arranca todo el 30 de marzo en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, que es una ciudad que le “abrió los brazos desde el primer momento” y por eso la considera también su “casa”.

Y añade, sobre las expectativas: “La gira anterior fue muy bien, agotamos localidades en muchísimos sitios, algunos incluso sorprendentes. A ver esta cómo va, espero que siga la gente ahí porque además estamos preparando algo muy bonito. Me gusta el estudio, pero lo que pasa es que al ser tan impulsiva y pasional, el escenario es el aquí y el ahora y me carga las pilas un montón. Ahí es donde está la gente y disfruto mucho. Soy animal de escenario totalmente”.

Por último, reflexiona sobre el concepto de éxito, lanzando entre carcajadas que para ella sería “dormir diez horas seguidas”. Ya más en serio, apunta que lo que ella desea es que después de haberse “dejado la piel, la gente lo reciba bonito”. “El otro día le enseñé el disco a Joaquín Sabina y me preguntó ‘¿dónde está la canción de relleno?’ Yo estaba atacada de los nervios por enseñarle el disco, pero que él te diga eso… eso es el éxito”, pues oír eso de este grande, te da mucho mas animo para seguir.

y mediante una red social, ella misma anunciaba su próxima gira con fechas incluidas.

Booom!! Aquí está la gira!!! Nos vemos en todas estas ciudades vosotr@s y #Todaslasmujeresquehabitanenmí 🤣 No os imagináis las ganas que tengo de disfrutar de estas canciones en directo con vosotr@s!!!!! A las 11h salen a la venta en las plataformas habituales!! pic.twitter.com/B49Qt3uJYD — Vanesa Martin (@vanesamartin_) November 15, 2018

GIRA DE PRESENTACIÓN

La gira de presentación del álbum arrancará el 30 de marzo en Sevilla (Auditorio Rocío Jurado) y pasará después por Zaragoza (5 de abril, Pabellón Príncipe Felipe), Mallorca (12 y 13 de abril, Auditorium), Murcia (26 de abril, Cuartel de Artillería), San Sebastían (3 de mayo, Kursaal) y Pamplona (4 de mayo, Baluarte).

Salto después hasta las islas para tocar en Fuerteventura (11 de mayo, Palacio de Formación y Congresos) y Las Palmas de Gran Canaria (12 de mayo, Arena), y luego encadenar Valladolid (25 de mayo, Feria de Muestras), Bilbao (26 de mayo, Palacio Euskalduna), Almería (1 de junio, Plaza de Toros), Valencia (29 de junio, Plaza de Toros) y Alicante (6 de julio, Plaza de Toros).

En esta primera tanda de fechas también están Santa Cruz de Tenerife (3 de agosto, Pabellón Santiago Martín), Madrid (27 de septiembre, WiZink Center), Cádiz (4, 5, 6 de octubre, Gran Teatro Falla), Dublín (10 de octubre, The Button Factory), Edimburgo (11 de octubre, The Mash House), Londres (12 de octubre, The Dome), Barcelona (15 de noviembre, Palau Sant Jordi) y Granada (23 de noviembre, Palacio de Deportes).

