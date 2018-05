‘Welcome to the party’ tema principal de Deadpool

Hace diez días se estrenaba la película de uno de los antihéroes mas queridos, y conocidos, de Marvel: Deadpool 2. Antes de su estreno ya conocíamos la noticia de que la gran Céline Dion pondría su voz para uno de los temas principales de la segunda parte del film y, una vez estrenada en el cine, nos dimos cuenta de que todo antihéroe que se precie debe tener una buena banda sonora y Deadpool no iba a ser menos.

En esta ocasión cuenta con la canción colaborativa Welcome to the party en la que cantan Diplo, Frech Montana, Lil Pump y Zhavia, el videoclip es una auténtica fiesta. Ahora solo queda saber si este personaje, junto con la familia que ha formado, consigue destronar a otra gran familia, formada para defender al planeta de los villanos, Los vengadores. Sea como sea, Marvel va a ser la que más gane aquí, sin duda ha traído dos grandes apuestas para este año y el que viene promete aún más, si cabe (con la cuarta entrega de Lo Vengadores y el estreno de Capitana Marvel, el día 8 de marzo). De esta forma consigue aumentar muchísimo más su, ya de por sí, ventaja que tenía con su gran competidora DC.

