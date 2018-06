Woody Allen defiende el movimiento #Metoo

Es de sobra conocido por todo el mundo el caso de Harvey Weinstein que tiene, desde hace meses, una oleada de demandas por parte de mujeres que se han sentido acosadas por el, ahora se ha unido otra demanda civil colectiva de tres mujeres que han vivido situaciones similares, incluyendo la violación a la actriz Melissa Thompson, quien asegura que ocurrió en 2011 en un cuarto de hotel cuando se disponía a discutir, con el productor, un proyecto de marketing.

Caitlin Dulany, otra de las demandantes, conoció a Weinstein en 1996 cuando él se convirtió en su mentor, no obstante, asegura, que con los años la terminaría agrediendo sexualmente, amenazándola e incluso llegando a encerrarla en su apartamento. Asia Argento, actriz italiana, ya le había acusado por la violación, que tuvo lugar 1997 en el festival de Cannes.

Y la tercera demandante es Larissa Gomes, la cual le acusa de encerrarla en su cuarto de un hotel donde intentó besarla e, incluso, llegó a tocarle los senos, todo esto tras haber tenido una discusión acalorada sobre sus oportunidades de trabajo en filmes pertenecientes a Miramax, esto sucedió en el año 2000

El año pasado nacía el movimiento #Metoo como consecuencia del destape de la realidad que escondía Harvey, los acosos y malos comportamientos del productor no han sido un caso aislado precisamente, y él no es el único que los ha cometido, recordamos que pertenecen a una industria donde la mujer ha sufrido situaciones machistas que se tornaban de lo más habitual (ya no solo por parte de los altos cargos, la prensa tampoco contribuye en exceso a una buena visibilidad ajena a los estereotipos o la objetualizacion de la mujer), otro de los acusados fue el aclamado director de cine Woody Allen quien ha asegurado que apoya el movimiento.

Woody tiene una carrera de reconocimiento mundial en la que, ha dicho, jamás haber sido objeto de denuncias por comportarse mal con las mujeres, además alega que sus actores y actrices “cobraban exactamente lo mismo”. No obstante, una de las primeras demandantes fue su propia hija, Mia Farrow, que decía haber sufrido agresiones sexuales cuando tenía 7 años, “y resultó ser completamente falso”, subraya Allen.

