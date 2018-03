Ya hay cartel para el Festival Río Babel

El festival Río Babel tendrá segunda edición. A los artistas ya anunciados (Bunbury, Juanito Makandé o Los Auténticos Decadentes) se suman entre otros grupos como el cuarteto londinense Crystal Fighters, el grupo méxicano Molotov, la banda Jenny and The Mexicats, el dúo electro peruano Denge Dengue Dengue, los madrileños Alamedadosoulna, el músico, productor y dj británico Will Holland o la cantante valenciana Bebe.

El festival será los días viernes 6 de julio y sábado 7 de julio en el recinto madrileño de IFEMA y sigue habiendo entradas su página web.

