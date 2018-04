“Yellow Submarine” vuelve a los cines

Se cumplen 50 años del estreno de la película animada Yellow Submarine de los Beatles y, por ello, a partir del día 8 de julio, volverá a los cines.

La cinta ha sido restaurada en resolución digital 4K por Paul Rutan Jr y un equipo de especialistas en Triage Motion Picture Services y Eque Inc. Las canciones del grupo han sido remezcladas en los Abbey Road Studios de Londres, lugar donde los Beatles crearon algunos de sus máximos éxitos.

Sin embargo, las ilustraciones originales no se han modificado. Fueron creadas a mano y, por ello, se ha decidido no utilizar ningún tipo de software en la limpieza de las cintas restauradas. Todo se ha hecho manualmente, frame a frame, para conseguir mantener la pureza de la película estrenada en 1968.

La ficción está basada en una canción de John Lennon y Paul McCartney basada en un cuento fantástico sobre paz, amor y esperanza. Todo ello contado a través de canciones del grupo como Eleanor Rigby, When I’m Sixty-Four, Lucy in the sky with diamonds…

