R.E.M carga contra Donald Trump

La balada, asociada a prevención de suicidio, ha sido utilizada por el presidente como ataque hacia los legisladores demócratas, alejándose de la devastación emocional que plasma la canción. A pesar de que la publicación ya ha sido eliminada, la banda no está nada conforme con su uso y declaran que consideran un farsante al presidente.

En 2015, tanto Trump como otros políticos, utilizaron la canción “It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)”, de la propia banda, acto sobre el que Michael Stipe realizó estas declaraciones: “Váyanse a la mierda todos ustedes, tristes llamando la atención, pequeños hombres hambrientos de poder. No utilicen nuestra música ni mi voz para la farsa de una campaña”.