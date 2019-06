GISELA ARROPADA POR TODOS EN ESTOS DUROS MOMENTOS

El pasado sábado, Gisela, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, vivió uno de los peores momentos de su vida: el fallecimiento de su padre tras largos años de lucha contra una enfermedad.

La cantante le dedicó a su padre unas palabras desde sus redes sociales: “Seguro papá que ahora estás en un lugar maravilloso, rodeado de paz…por aquí te echamos mucho de menos… duele, duele inmensamente… encontraré consuelo recordándote, pensándote, sintiéndote y cantándote desde aquí… (sé que te encantaba)…Te quiero desde lo más hondo de mi ser, jamás te irás de mí”.

Junto a este emotivo pie de página que acompañaba a una foto de los dos, Gisela quiso agradecer todas las muestras de cariño que había ido recibiendo:“Sois muchos los que me habéis acompañado en este camino, los que os habéis preocupado por nosotros…por todo ese amor recibido quiero compartir con vosotros que ayer mi padre subió a formar parte de todas esas estrellas que nos iluminan y nos protegen desde el cielo…”

Entre todas esas muestras de cariño se encontraban las palabras de sus compañeros de concurso que no quisieron dejar pasar la ocasión de transmitirle ánimo y sus condolencias:

David Bisbal: «Jamás estaremos preparados para una partida así, lo siento Gisela. Por eso te mando un abrazo enorme! Todo mi cariño para la familia.»

Noe Galera: «Preciosa, un abrazo grande.»

Natalia Rodríguez: «Has luchado a su lado día y noche, le has dado todo tu cariño, le has entendido, le has cuidado, le has cogido la mano y no lo has soltado y él lo sabía. Se ha ido al cielo orgulloso de la hija y la familia que tiene. Es imposible ponerse en tu piel porque es un dolor inmenso. Te quiero con locura hermana.»

Manu Tenorio: «Como ya te dije ayer Gisela, si yo tuviese una niña me encantaría que fuese como tú: tan cariñosa, tan tierna, tan… tan como tú eres. Desde el día que te conocí siempre te he querido y admirado profundamente…te quiero mucho cariño. Mis más profundas condolencias.»

Rosa López: «Lo siento mucho mi niña.»

Chenoa: «Todo mi amor, mi niña. D.E.P»

Verónica Romero: «Os mando a ti y a tu familia un abrazo lleno de amor.»

Y es que a pesar de que pase el tiempo, hay lazos que no se rompen por mucho que la vida los estire por caminos diferentes, y gracias a eso, Gisela ha podido contar con el apoyo y cariño de muchos en estos duros momentos.

Desde Master FM le mandamos un abrazo y ánimo.

