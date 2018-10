20 años de “Baby One More Time” de Britney Spears

Se celebra ya dos decadas del famoso exito “Baby One More Time” de la grandisima Britney Spears, y para celebrarlo no podia ser de otra manera, se ha lanzado por primera vez en formato de vinilo del disco, para coleccionistas es toda una ocasión de adquirirlo, se lanzo un 23 de octubre de 1998 este gran tema “Baby One More Time” cuando se publicó por primera vez el primer álbum de la diva estadounidense. La canción del mismo título consiguió posicionarse con el número 1 en 19 países y actuar como un vendaval en las listas de éxitos de todo el mundo, con esa imagen de niña dulce que nos transmitia esta gran diva. Fué escrita por Max Martin y producida por este y Rami Yacoub este gran exito, donde alcanzó más 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, supuso un colofón de un nuevo modelo pop despues de la influencia de ese gran grupo Sueco ABBA, que al dia de hoy persiste su musica.

El disco, que incluye temas como “You Drive Me” ” Crazy”, “Born to make you happy” o “Sometimes”, vuelve ahora al mercado en formato físico con la famosa portada en una de las caras y una imagen de las primeras sesiones de fotos de Britney en la otra.

