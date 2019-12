Camila Cabello tres años como solista con un nuevo disco y enamorada

Camila Cabello cumple tres años de su salida de Fifth Harmony, tiempo en el que ha pasado de ser una joven deseosa de demostrar que podía brillar por sí misma a una exitosa artista que celebra el lanzamiento de su segundo disco y un muy mediático romance con su colega Shawn Mendes.

La separación de Camila Cabello del grupo femenino se dio el 18 de diciembre de 2016, después de que Fifth Harmony cantara en el último concierto de la gira Jingle Ball de ese año. La noticia, confirmada por el grupo sin coordinación con la artista, no sorprendió a nadie, pues el contrato de la cantante cubana terminaba ese día, Lo que no se esperaba era que la banda mostrara abiertamente su molestia con la decisión y los «camilators», como se denominan sus fans en las redes sociales, temieron por el futuro profesional de su estrella. Su miedo era infundado.

En menos de dos meses después, en febrero de 2017, su primer sencillo «Bad Things», una colaboración con Machine Gun Kelly, se colocó en el cuarto lugar de las canciones más populares de Estados Unidos en la cartelera Billboard.

En enero de 2019, estrenó su primer disco como solista que bautizó «Camila». En pocas horas, el álbum estaba en el primer lugar de ventas y popularidad en 92 países, según Spotify y iTunes, pero entonces empezó a sonar el tan bailado tema, que todos conocemos «Havana», el tema más popular entre los 11 que incluyó en el disco, pasó 46 semanas en la cartelera Billboard, donde llegó al primer lugar en los primeros días. Hasta la fecha, su videoclip tiene 1.600 millones de visualizaciones en YouTube.

Después vino su primer gran éxito en español, «Mi persona favorita», una colaboración con Alejandro Sanz, al que le había dado una serenata en noviembre de 2018, durante la cena de Persona del año en los Latin Grammy.

La canción le supuso ganar dos Latin Grammy este año -uno de ellos el de grabación del año, que sumó a sus cuatro American Music Awards, un Billboard, cinco MTV Europe Music Awards y dos iHeartRadio Music Awards, entre otros, y al día de hoy, estamos locos baliando «Liar». y es que está imparable.

