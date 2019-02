5 temazos escondidos en la discografía de Chenoa

Con la salida de “A mi manera“, la nueva canción de la mallorquina, te descubrimos (o recordamos) 5 temazos escondidos de su discografía.

Ya son 7 los álbumes de estudio que Chenoa ha publicado a lo largo de su carrera, que se catapultó gracias a la primera edición del programa de televisión Operación Triunfo en 2001. Muchos son los éxitos que ha cosechado, como el clásico Cuando tú vas o Todo irá bien. A la espera de su octavo disco, en este artículo repasamos algunos temas que han pasado desapercibidos en estos 18 años de carrera.

“En otro cielo”: Esta canción del segundo disco de la cantante, Soy Mujer, publicado en 2004, recuerda al más puro pop de los 2000. Un tempo y una letra alegre (Despertar en otro lugar, en otro cielo y olvidar el dolor: quiero creer) a la voz de una joven Chenoa es el primer temazo que rescatamos en esta lista.

“Encadenada a ti”: hacemos repaso ahora en el tercer álbum, Nada es igual, publicado solamente un año después, en 2005, tras su ruptura con el cantante David Bisbal. Entre las baladas de ruptura que encontramos en el disco -que no necesitamos hacer mucho esfuerzo para deducir a quién van dedicadas-, encontramos este tema tan alegre (Cuando te cuelas por mi sangre y mis venas, tú me completas la vida y soy feliz) digno de estar en esta lista.

“Me caes tan bien”: saltamos ahora a su quinto álbum de estudio, el último publicado de la mano de Universal Music Spain en 2009. Bajo el título Desafiando la gravedad, se encuentran canciones muy aclamadas por la crítica en su momento como Nada de nada junto a Gloria Trevi o Defectos perfectos, canción que dio título al libro autobiográfico que publicó a finales de 2017.

En esta canción que verbaliza el miedo a decir te quiero y cambiarlo por un tímido me caes tan bien, Chenoa le canta a la incertidumbre del amor (y no sé lo qué me pasa, ya no sé ni qué sentir). Es, sin duda, uno de sus temas más sinceros pero más escondidos de su discografía.

“Ya no quiero verte”: primera y única balada de este ránking y con un gran significado emocional para la artista. Está incluida en el primer disco bajo su sello discográfico independiente Alias Music, que tras sus problemas profesionales con Universal, decidió titular Otra dirección en el año 2013.

La canción, como ha explicado la cantante en varias ocasiones, llegó a sus manos bajo el nombre de Arrested (versión también incluida en el disco) en un momento en el que tenía decidido retirarse de la música . Nada más escucharla, se echó a llorar y recordó por qué empezó su carrera y decidió tomar otra dirección (Dejé tu mano a un lado al caminar y tras la niebla voy a empezar).

“A mi manera”: finalmente llegamos a su nuevo tema, publicado también con Alias Music y tras su último trabajo Soy Humana en 2016. En esta movida canción encontramos varias declaraciones de intenciones, como no soy media naranja en tu nevera.

Antes de su lanzamiento, pudimos ver a Chenoa en el estudio bien acompañada con la cantante eurovisiva Barei, con la que ha compuesto la canción de ritmos urbanos. Con letras como ni loca, ni sumisa, ni rapera, deja claro que, tras tantos años, no quiere ser etiquetada ni clasificada. Que ella es Chenoa y que hace su música (y su vida) a su manera.

