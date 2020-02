53 cumpleaños del legendario Kurt Cobain

Por mucho que pasen los años, hay personas que son inmortales y a las que siempre hay tiempo para recordar. Una de ellas es la leyenda e icono de la música Kurt Cobain, el cual cumpliría hoy 53 años, y al que se sigue recordando como si de ayer se tratase cuando se subía a los escenarios con Nirvana, la exitosa banda de grunge de principios de los 90.

Un ídolo de miles de personas alrededor del mundo y varias generaciones, cuyo nombre entró en el panteón de las leyendas de la música tras su muerte, y que ha quedado grabado en el inconsciente colectivo. Su música vivirá por siempre gracias a su fuerza y honestidad.

Unas letras desgarradoras, melancólicas y tormentosas, exentas de pretensiones y de preocupación por las nuevas tendencias, acompañadas de guitarras sucias y angustia adolescente con un toque pop. La combinación perfecta para establecerse como el líder de la llamada «Generación X», la cual sentía que Cobain hablaba por ellos, que les representaba.

Un artista que no necesitaba trabajar como animador de masas, solo necesitaba una guitarra, un micrófono y su talento para atraer la atención del público. La única persona que podía cantar de espaldas al público, y aún así ganárselos a todos, sirviendo de inspiración a toda una hilera de músicos como Billie Joe Armstrong o Beck, que se animaron a coger sus guitarras y cambiar el mundo.

Temas como «Smells Like Teen Spirit», «Come as You Are» o «The Man who Sold the World», mantienen viva la esencia de la banda a pesar del paso de los años, y tras casi 26 años desde que su eterno líder Kurt Cobain se quitase la vida, su recuerdo permanece ahora y siempre en nuestra memoria.

