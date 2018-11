La parodia de ‘Toy’ que no ha gustado nada en Israel

Netta se proclamó con su canción Toy como la ganadora del último certamen de Eurovisión, celebrado en Portugal. El resultado no sorprendió demasiado ya que se encontraba entre las canciones favoritas del público, no obstante, lo que no ha gustado tanto, en su país, ha sido la parodia que han hecho. La autora es la actriz Martine Sandifort quien interpretó la canción en una cadena televisiva holandesa en la cual adjunto, a la imitación del pollo, varias imagenes de los asesinatos de los palestinos en la franja de Gaza.

La Embajada israelí en Holanda y el Centro de Documentación e Información de Israel (CIDI) no tardaron en mostrar su descontento ante el supuesto «antisemitismo» de la parodia llegando a considerar de duro y ofensivo, el contenido de la nueva versión. De esta forma La Embajada envió una queja oficial al programa, presentado por la comediante Sanne Wallis de Vries la cual ha respondido argumentando que “la canción de Israel, ganadora del festival de canciones, coincidió con el creciente conflicto en la Franja de Gaza. La parodia cuestiona la política de Israel y no es en absoluto una acusación contra la comunidad judía”.

Me gusta: Me gusta Cargando...