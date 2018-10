78 años del nacimiento de John Lennon: Todo un icono del siglo XX

John Winston Lennon nació en la localidad inglesa de Liverpool el 9 de octubre de 1940. Aunque en ese momento nadie lo imaginara, se trataba de un bebé que se desgañitaba en sus noches de insomnio con un especial sentido de la musicalidad, pues estaba destinado a ser uno de los compositores fundamentales del siglo XX, y eso es algo innato que viene de serie.

Siendo todavía un joven imberbe, sumergido entre discos de Elvis Presley y Fats Domino, John inició su trayectoria musical a finales de los cincuenta en The Quarrymen, una banda en la que se fogueó ya con Paul McCartney y George Harrison. Con el cambio de nombre y de década nacieron The Beatles (poco después apareció Ringo Starr) y el rumbo de los acontecimientos mutó de golpe y porrazo con toneladas de demencia fanática en todo el mundo conocido. Un fanatismo que terminaría convirtiendo a John Lennon en un icono social y cultural, gracias también a su soberbia trayectoria en solitario durante la década de los setenta, hasta su trágico asesinato en 1980 en Nueva York. y es por tanto que ayer 9 de octubre hubiese cumplido el grandisimo John Lennon 78 años. y he aqui un pequeño homenaje repasando alguno de sus temas.

LOVE ME DO (1962)

COME TOGETHER (1969)

GIVE PEACE A CHANCE (1969)

IMAGINE (1971)

WOMAN (1980)

