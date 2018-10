Taylor Swift se queda atrapada en una jaula en pleno concierto por un problema técnico.

Taylor Swift ha sido todo un éxito, con estadios llenos en cada concierto que la estrella ha llevado a cabo, en ocasiones logrando incluso agotar las entradas y romper récords al mismo tiempo.

Recientemente, en un concierto en Filadelfia la cantante se quedó atascada en el aire en una llamada “canasta brillante” mientras interpretaba la canción “Delicate”. Se suponía que la canasta la llevaría al otro lado del estadio desde el escenario principal hasta un escenario lateral más pequeño para poder acercarse a los fanáticos, pero en lugar de eso se levantó y la dejó atascada por encima de miles de asistentes al concierto, no se duda que los fans estarian aterrados por esa situación de la cantante.

Es una buena vista la que tengo desde aqui, pero sin quitar el peligro que suponia ese estado colganda desde el cielo.– dijo la estrella del pop.

Después de que la canción terminó, la intérprete de “Look What You Made Me Do”explicó las dificultades técnicas. “Entonces lo que acaban de ver es como yo iba arriba y abajo en esta canasta brillante. Se supone que debe llevarme al otro lado del estadio. Entonces, lo que sucede ahora es que básicamente me estoy calmando esperando a descubrir qué sucederá después”.

Mientras los técnicos trabajaban en solucionar el problema, Swift se lució con una versión a capela de su canción de 2007 titulada “Our Song”.

