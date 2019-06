9 temas escritos por Ed Sheeran, y no lo sabías

Desde que en 2017 lanzara su tercer disco, Divide, Ed Sheeran reina el pop mundial rompiendo todo tipo de récords de escuchas y emitido por todos los medios de comunicación de todo el mundo y este año 2019, es el año del gran exito del artista. El tirón popular del británico se traduce también en una gran gira por estadios que probablemente va a terminar batiendo el récord de la más taquillera de la historia, superando a la 360 de U2. Tal es su predicamento en la escena musical actual que incluso es habitual que reparta su talento compositivo entre colegas de profesión y de generación, ‘regalándoles’ canciones o colaborando con ellos en el proceso de composición.

Repasamos a continuación unos temas que seguro no sabías que son creados po él.

MAJOR LAZER. La dupla formada por Ed Sheeran y Benny Blanco también unió sus talentos para ‘Cold water’, un ‘hitazo’ de Major Lazer con Justin Bieber y MO en las colaboraciones vocales. «Cuando la escuché, supe que era esta», desveló Diplo, el cerebro detrás de Major Lazer, sobre este tema.

JUSTIN BIEBER. Aunque inicialmente se pensaba en ‘Love yourself’ para el último disco de Ed, terminó formando parte del exitoso ‘Purpose’ de Justin Bieber, tras pasar por la pertinente revisión de chapa y pintura de la mano del productor Benny Blanco. «Es uno de los compositores más talentosos ahora mismo», dijo Bieber sobre Sheeran.

JESSIE WARE. La mano de Ed Sheeran se aprecia claramente en ‘Say you love me’, tema del disco ‘Tough love’ de Jessie Ware. «Es ridículamente talentoso. Me siento afortunada de tener una visión de él escribiendo una canción. No siento otra cosa que admiración y amor. Es prolífico y estará por aquí para siempre», declaró a The Daily Star.

THE WEEKND. «He trabajado con un montón de gente en mi vida, pero él es el más rápido y talentoso escrito con el que jamás haya colaborado», dijo The Weeknd al público en un concierto en Toronto. Se refería a ‘Dark times’, fruto de su unión con Sheeran al poco de conocerle en una fiesta en la que hicieron buenas migas de forma instantánea.

TAYLOR SWIFT. Gary Lightbody de Snow Patrol pone los coros a este ‘Everything has changed’ que Taylor Swift incluyó en su disco ‘Red’ y que sirvió, además, para consolidar su amistad con el pelirrojo maravilla. Ambos son los autores del tema.

ONE DIRECTION. Siete años tiene ya este ‘Little things’ que Sheeran escribió con 17 años junto a Fiona Bevan. Tras ser convencido para trabajar con los chicos de One Direction, Ed puso una maqueta en el estudio de los chicos, que sucumbieron ante su emotividad.

RUDIMENTAL. Otros grandes amigos de Ed Sheeran son Rudimental. El grupo colaboró en su segundo disco, ‘X’, y él les devolvió el favor apareciendo en ‘Lay it all on me’, una canción que Rudimental no conseguían sacar adelante… hasta que llegó Ed, reescribió algunas partes e incluso se animó a cantar.

HILARY DUFF. Hilary sabía con quien quería contar para su disco de regreso en 2015 después de ocho años sin nuevas canciones. «Soy una gran fan, es muy talentoso», gritó a los cuatro vientos cuando le preguntaron sobre esta colaboración en MTV News. Se titula ‘Tattoo’.

JAMES BLUNT. También compuesto por Ed Sheeran. «He estado trabajando con un tipo que igual te suena. ¿Ed Sheeran? Tenemos un gran trato. Yo era su instructor de esquí y, por la noche, el me enseñaba a escribir canciones», dijo James Blunt en el programa The One Show.

