Peter Jackson prepara una película de los Beatles

Aprovechando el 50 aniversario del concierto de los Beatles en la azotea, Apple Corps Ltd. y WingNut Films Ltd. han anunciado una nueva colaboración. Peter Jackson dirigirá una película basada en casi 55 horas de metraje inédito, grabados en el estudio entre el 2 de enero y el 31 de enero del año 1969. Esta pieza de metraje corresponde con la grabación del aclamado álbum “Let It Be”, publicado en mayo de 1970, dieciocho meses después de las grabaciones y varios meses después de la separación de la banda.

La grabación de la película fue planteada para un especial de televisión, pero finalmente se ha decidido que tenga un formato muy diferente, con la legendaria actuación de The Beatles en la azotea de las oficinas de Apple en la capital británica como clímax.

El director Peter Jackson afirma: “Las 55 horas de material inédito y las 140 horas de audio que nos han proporcionado, aseguran que esta película será como mirar por el agujero de la cerradura, una experiencia con la que los fans de The Beatles han soñado desde hace mucho tiempo; es como tener una máquina del tiempo que nos transportara a 1969, donde pudiéramos sentarnos en una silla del estudio viendo a esos cuatro amigos haciendo música juntos”.

Durante los años 60, los Beatles fueron numerosas veces filmados. Sin embargo, las 55 horas disponibles, se corresponden con el único metraje sobre el grupo trabajando en el estudio. “Let It Be” y la película que fueron publicados meses después de la ruptura del grupo, han sido claros ejemplos de las dificultades y problemas que en ese momento pasaba la banda.

“Me sentí aliviado al descubrir que la realidad era muy diferente del mito“, prosigue Jackson. “Después de revisar todas las imágenes y el audio que Michael Lindsay-Hogg filmó 18 meses antes de que se separaran, es sencillamente un tesoro histórico increíble. Claro, hay momentos de drama, pero no hay nada de las desavenencias a las que este proyecto se ha asociado siempre. Mirar a John, Paul, George y Ringo trabajar juntos, creando lo que son ahora ya clásicos, de la nada, no solo es fascinante, es divertido, inspirador y sorprendentemente íntimo. Estoy emocionado y me siento honradísimo de que me hayan confiado esta impresionante filmación, hacer la película va a ser puro gozo”.

El mismo equipo con el que ya hizo el documental “They Shall Not Grow Old”, será el que le acompañe en este trabajo, producido por Clare Olssen y el editor Jabez Olssen.

La película, carece todavía de título y se encuentra actualmente en fase de producción. La fecha de salida, también se desconoce. Sin embargo, se sabe que Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison se han prestado como colaboradores para la realización de la obra.

Curiosamente, un estudio propuso a J. R. R. Tolkien adaptar su obra maestra “El Señor de los Anillos”, con los Beatles como protagonistas. Sin embargo, Tolkien se negó. Jackson entonces, contestó: “A lo mejor hubiéramos ganado calidad melódica en aquella versión”.

