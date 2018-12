A subasta una carta de amor que le escribió Madonna a la modelo Amanda Cazalet

Ha llovido mucho desde que en 1991, Madonna escribiese esa carta, no obstante es ahora cuando se hace pública a raíz de que, un juez neoyorquino, impidió el año pasado que un sitio online sacase a remate objetos muy personales de la cantante.

No obstante, en abril, fue imposible evitar que se organizara la subasta, que se realizará el mes que viene, donde se podrán comprar este tipo de objetos (entre ellos la carta). Así es como, el mundo, ha sabido que en sus años de juventud, la reina del pop, se sintió atraída por Amanda Cazalet después de que apareciese en su videoclip, en el cual salen besándose.

La carta la escribió de su puño y letra para mandársela más tarde y en ella, le dice “¿Cómo estás?, ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas?”, a demás de que continúa bromeando acerca de no poder ponerse en contacto con la modelo (recordamos que esto es de principios de los 90, cuando ni siquiera podíamos soñar con los teléfonos móviles). Y, también, alaba su belleza a la vez que muestra su confusión sobre sus sentimientos “No puedo explicar mi atracción, sin embargo, está ahí” (sobra decir la invisibilización que había entorno al colectivo LGTBIQ+ en aquella época).