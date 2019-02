Adelanto de “Walk Me Home” y el nuevo disco de Pink

Faltan apenas cuatro días para que se estrene “Walk me home”, tema con el que Pink presenta su nuevo trabajo.

Sin embargo, la artista no ha podido esperar más y ha estrenado un teaser a modo de presentación de “Hurts 2B Human”.

Gracias a sus redes sociales, hemos podido escuchar 15 segundos del tema, que se suman a la improvisación a capella realizada en el show de Ellen Degeneres.

En una parte de la canción, la solista versa: “Walk me home in the dead of night. I can’t be alone with all that’s on my mind. Say you’ll stay with me tonight. Cause there is so much wrong going on outside”.

“Walk me home in the dead of night…..”🌙 Coming Soon!!! pic.twitter.com/GbgzB9fwpR — P!nk (@Pink) February 16, 2019

El videoclip de la canción, estará rodado por Michael Gracey, director del musical The Greatest Showman, film que contaba con la colaboración de Pink, mediante la canción “A Million Dreams”.

Se prevee que sea en abril cuando el octavo álbum de estudio de Pink, Hurts 2B Human, esté disponible y podamos disfrutar de él.

