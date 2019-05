Adele, la vida empieza al cumplir los 30

Tras anunciar su divorcio, la cantante asegura que ahora le toca quererse a sí misma y empezar a vivir, ella misma insinúa que prepara su cuarto disco, sin llegar a confirmar nada.

Adele cumplió 31 años el 5 de mayo, y lo celebró al estilo superestrella: en una mansión de Beverly Hills con una fiesta temática inspirada en El gran Gatsby de la que apenas han trascendido imágenes porque, al parecer, hasta los invitados tuvieron que dejar el teléfono en la puerta. No era un aniversario más; la cantante explicó después en Instagram que estaba deseando dejar atrás un año difícil, marcado por la ruptura de su matrimonio con Simon Konecki, y que se ha propuesto dedicar el próximo a quererse más. “Aprender a amarte realmente a ti mismo lo es todo, y acabo de comprender que es más que suficiente”, escribió. Pero en el post también deslizaba una frase que da a entender que prepara un nuevo álbum: “Pandilla de jodidos salvajes, 30 será un disco de drum and bass para fastidiaros”. Adele ha titulado sus discos anteriores con la edad que tenía cuando los compuso (19, 21 y 25), así que 30 encajaría en el patrón. Lo que no está tan claro es la identidad de los “salvajes” a los que pretende “fastidiar”, pero podría ser una broma dirigida a quienes se están frotando las manos ante la perspectiva de otro disco escrito con el corazón roto, como el superventas 21, que incluía canciones de desamor como Someone Like You o Rolling in the Deep. El drum and basstampoco es precisamente el género musical con el que la identifican sus fans.

El 19 de abril, representantes de Adele confirmaron con un escueto comunicadoque ella y el padre de su hijo ya no estaban juntos: “Adele y su pareja se han separado. Están comprometidos a criar a su hijo juntos, con amor. Como siempre, piden privacidad. No habrá más comentarios” La expareja se conoció en 2011, tuvieron a Angelo en 2012 y se casaron en secreto años después, aunque no lo hicieron público hasta la gala de los Grammy de 2017. Konecki tiene 45 años, estudió en Eton en la misma época que Tom Parker-Bowles y en 2015 abandonó la banca de inversión por el sector sin ánimo de lucro. Hoy es CEO de la ONG Drop4Drop, que busca paliar la escasez de agua. pero si, ahora, vamos a recordar uno de los temas de la cantante que nos llego a todos, este «Someone Like You» y se le dio a conocer.

Me gusta: Me gusta Cargando...