¡Adiós, Calderón, adiós!

Hoy venimos a hablar de ese estadio que fue la cuna de los grandes conciertos en nuestro país, ese estadio en el que se han jugado más de mil trescientos partidos, ese estadio que se inauguró en 1966 y que descubrió el rock de verdad, en 1982 gracias a los Rollin Stones. Y es que el Vicente Calderón va a ser derruido para construir viviendas en su lugar (la ampliación de Madrid Rio). A parte de ser conocido por su peculiar forma (recordemos que “le faltaba un cacho” en la zona de las gradas”) ha hecho historia por acoger a muchos de los grandes artistas que venían a tocar en Madrid, artistas como Michael Jackson, Pink Floyd, Alejandro Sanz, Madonna, Muse, Marc Anthony, Paul McCartney, Metallica, Guns N’Roses, Dire Straits, Bon Jovi, David Bowie, AC/DC, Coldplay, U2, Rosendo, The Pretenders, Genesis y Phil Collins.

“Se quedó viejo, se llenó de óxido, pero una vez fue el mejor estadio del mundo”, así comienza la periodista deportiva Patricia Cazón en su libro “Hasta siempre, Vicente Calderón” y añade los motivos por los cuales ella piensa que era un lugar tan extraordinario para su segundo cometido “su estructura permitía un sonido limpio, espectacular. El estar abierto en los costados, necesario por el paso de la M-30 debajo, provocaba que sonora como lo hacía, rugía”.

A pesar de que existían espacios en los que dar conciertos de una forma accesible para todo el público, el Calderón acabaría eclipsando el Price, el Palacio de los Deportes, Las Ventas o Moscardó y además era más barato de alquilar que el Bernabéu. No obstante pasó por una mala época, en el 92 tuvieron que cancelar dos grandes conciertos, el de Guns and Roses y el de Génesis, considerados como acontecimientos del año, debido a la batalla campal que se desató en el estadio. Como curiosidad decir que, por aquellos años un concierto de Guns and Roses costaba 4.500 pesetas (unos 27 euros) y ha día de hoy rondan los 100, siendo generosos.

