Agoney & Brian Cross unen fuerzas para presentar “Strangers”, una mezcla de pop electrónico inspirado en los sonidos, los colores y en las sensaciones de los mágicos atardeceres de verano. Con una melodía alegre y un drop bailable, Agoney pone el broche de oro complementando el mensaje de la canción con su característica voz.

“Too close to say goodbye , I just wanna act like strangers tonight”, así remarca una letra que nos sumerge en las emociones y en las memorias de los amoríos de verano.

En las propias palabras del productor, Brian Cross: “Es un placer unir registros y personalidades artísticas tan distintas en el estudio, es una fuente de inspiración y crecimiento”.