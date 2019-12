Agotados los primeros 15.000 abonos para Mad Cool 2020

Tan solo cinco horas después de salir a la venta, Mad Cool Festival agotó ayer los primeros 15.000 abonos para su edición de 2020, informa la organización en comunicados.

Con nombres en su cartel como Taylor Swift, Billie Eilish, Twent One Pilots, The Killers, Kings of Leon y Faith No More, entre otros, las entradas siguen a la venta en los canales oficiales madcoolfestival.es, ticketmaster.es y festicket.com.

La quinta edición del Mad Cool Festival tendrá lugar durante cuatro días, del 8 al 11 de julio de 2020, en el ya habitual recinto de Valdebebas-IFEMA.

