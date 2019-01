Aitana canta ‘Échame la culpa’ con Luis Fonsi

View this post on Instagram

La sensación que sentimos creo que es inexplicable. Quiero agradeceros todo, por venir y sobre todo por reír, gritar, cantar, saltar etc, con nosotros. Quiero agradecer a Luis Fonsi (@luisfonsi ) por su simpatía y por portarse tan bien conmigo y mostrarme tanta “seguridad” en el escenario, hizo que me sintiera cómoda y muy feliz. ¡Gracias de corazón! También a Zahara (@zaharapop) por dejar que Amaia y yo compartiéramos escenario con ella y también por compartir su canción con nosotras. Te tenemos ya mucho cariño y admiración. Gracias 💛