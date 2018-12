Aitana y Ana Guerra: los ‘zascas’ a Maluma

Pensábamos que las declaraciones polémicas eran una exclusividad de Amaia, pero no. Esta vez han sido Aitana y Ana Guerra, las cantantes del éxito Lo malo, quienes han dado la exclusiva. Te lo contamos:

La noche de los martes la cadena catalana TV3 emite los capítulos de su programa ‘Al cotxe’ y, el martes 12 de junio, las invitadas y protagonistas eran Aitana y Ana. En este programa, el presentador, Eloi Vila, lleva a las celebridades a casa o a un plató de televisión y, por el camino, les realiza una entrevista.

Durante los 15 minutos que dura el programa, las dos cantantes hablaron de su paso por la Academia de Operación Triunfo y del futuro de sus carreras musicales. Pero también tuvieron tiempo de lanzar un zasca a Maluma por sus polémicas canciones. Eloi Vila preguntó a as chicas sobre el éxito de Lo malo y el género del reggaetón con el que han asegurado que al principio no se veían, pero que ahora se sienten muy cómodas. Justo después, el presentador explica a sus invitadas que algunas de las letras de Maluma son verdaderamente machistas y les pone en 4 babys del colombiano y se interesa por su opinión.

Llega el momento en que la canción dicta “chingan cuando yo les pido”, a lo que Aitana, visiblemente indignada, estalla con un “¿pero tú quién te has creído que eres?” Pero la cosa no se quedó aquí, porque Eloi siguió la entrevista por este camino y les preguntó qué hubieran pensado si en la academia les hubieran hecho cantar una canción como esta, a lo que Aitana, que ya iba sin filtros, explica “no, no, es que me da igual, me voy de OT si hace falta”, a lo que Ana Guerra afirma que actuaría de la misma manera.

“En serio, hay cosas que no”, explicaba la benjamina y segunda finalista de la edición de Operación Triunfo y su compañera se muestra totalmente de acuerdo con ella. Además, las redes sociales no tardaron en manifestar su opinión con respecto a este tema y no los fans no hicieron otra cosa que aplaudir la actitud de las dos cantantes.

Aquí te dejamos el vídeo con la entrevista de Eloi Vilas a Aitana y Ana Guerra:

Me gusta: Me gusta Cargando...