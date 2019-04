AITANA Y MORAT LANZAN ESTE VIERNES “PRESIENTO”

A través de Instagram los artistas han confirmado la colaboración.

Estos últimos meses no hemos parado de recibir noticias de que la ex concursante de Operación Triunfo 2017, Aitana, no para de entrar y salir de los estudios de grabación, y además se la ha visto con artistas como Dani Martín, Beret y Vanesa Martín. Y la artista, por fin, ha revelado cuál será su próximo tema. Su nuevo tema “Presiento” es el primer single de la esperada segunda parte de su álbum “Tráiler”. La canción cuenta con la colaboración del grupo colombiano Morat,.

Aitana ha publicado la noticia en sus redes sociales con una foto de ella junto al grupo donde podemos sacar alguna pista sobre el videoclip. En la foto, podemos ver a los cuatro chicos de Morat con trajes de época. Aitana, por su parte, luce un mono de lentejuelas plateado al estilo Abba. Los cinco músicos parecen encontrarse en una función escolar.

madre mía madre mía @MoratBanda ESTE VIERNES 12 de abril “Presiento” 🧜🏼‍♀️ https://t.co/93gL5cGMuY — Aitana (@Aitanax) April 8, 2019

Además, el jueves pasado Aitana anunció el nombre de su primera gira por España, Play Tour, que arrancará el próximo 22 de junio en la Plaza de Toros de Murcia y que pasará por más de una decena de ciudades. En la misma publicación, decía a sus seguidores a que empezarán a reflexionar sobre el nombre de la segunda parte de “Tráiler”.

