Alba Messa nos presenta su videoclip, ‘Será, Será’

Alba Messa tiene nuevo videoclip de su canción ‘Será, Será’, un tema actual y cargado de naturalidad con una gran historia detrás. Tras la publicación de su álbum debut ‘Con todas las consecuencias’, la polivalente artista regresa a Master Fm para compartir con nosotros su nuevo videoclip.

Alba Messa es una artista capaz de fluir por todas las disciplinas que se le pongan por delante. Más allá de ser una simple cantante, la joven es una auténtica virtuosa capaz de crear un espectáculo, desde la composición, la voz, la actuación y el baile.

Este nuevo videoclip llega cargado de expresividad. Un trabajo personal y un reflejo de su propia identidad con un gran trabajo detrás. ‘Será, será’ es toda una perfomance orquestada por la propia Alba y su chico Pablo Silva González, al frente de la dirección del videoclip. La canción, en parte biográfica, versa sobre esas relaciones en las que no paramos de cometer un error tras otro, y aún así no podemos renunciar a esa persona especial. Aunque lo más especial de este videoclip fue la colaboración de todos sus amigos, una experiencia muy emocionante, y un reflejo de su amistad que ha quedado plasmada y que no olvidará jamás.

Pero, para saber mucho más sobre este nuevo videoclip y sobre los proyectos futuros de Alba Messa, no os perdáis la entrevista en Master Fm el próximo martes 14 de mayo a las 12:30h.

