Alba Reche (OT2018) cruza el charco y aparece en “The New York Times”

La ex concursante de Operación Triunfo 2018, la última edición de la Academia de talentos, aparece en la web del periódico estadounidense “The New York Times”.

Ha sido en un artículo en la web del periódico neoyorquino sobre las mejores versiones de la canción She Used To Be Mine del musical estadounidense Waitress, interpretada originalmente por Sara Bareilles y que la alicantina cantó en la gala 12 del programa llevado a cabo por GestMusic.

Desde un primer momento, la intérprete norteamericana mostró su admiración en su cuenta de Twitter por la emocionante versión de la concursante en uno de los ensayos de la actuación, días antes de ser emitido en televisión:

Estas eran las palabras que el periódico neoyorquino le dedicó a la concursante, incluyéndola en su lista de mejores versiones de la canción, donde se puede leer lo siguiente:

“La primera vez que Alba Reche pudo elegir canción en “Operación Triunfo”, un concurso de canto emitido en televisión en España, escogió “She Used To Be Mine”.

“Fue fácil verme reflejada en sus palabras”, dijo en una entrevista telefónica. “Todos tenemos historias en nuestro pasado y esta canción conecta con algunas partes de mi vida.”

Reche, una pintora del sudeste de España, acabó por convertirse en la segunda clasificada en el concurso; su versión de la canción fue publicada en una colección de todas sus actuaciones y está a punto de irse de gira por España con sus compañeros de concurso. Entre los que vieron su versión online estaba Bareilles. “Simplemente vi su versión y no pude apartar la vista de ella”, dijo. “Fue muy vulnerable y real.”

Tanto los fans de Sara Bareilles, como los de Alba Reche, no tardaron mucho en hacer arder las redes sociales cuando se enteraron de que la ahora ex triunfita cruzaba el charco y era publicada nada más y nada menos que en The New York Times.

No sabemos si será por la reciente publicación del periódico, pero el vídeo de la actuación ya cuenta con casi 2 millones de visualizaciones, siendo uno de los más vistos de esta pasada edición del concurso de televisión. Y es que la temprana carrera de Alba Reche ya promete no defraudar, aunque de momento entre sus planes solo se encuentra la gira del programa junto a sus compañeros, rumores de que está preparando un álbum ya corren por las redes sociales.

