Alejandro Sanz comienza con su próximo trabajo musical

Alejandro Sanz ha tenido una reunión muy importante en Miami con Julio Reyes Copello (productor) y Jaume de Laiguana (realizador), de esta forma pretende poner en marcha su nuevo proyecto musical. Cometió el error de colgar un video en su cuenta de Instagram gracias al cual, los fans, descubrieron algunas pistas “superfeciales”, es decir, no se ha revelado ningún tipo de detalles.

Probablemente que no te suenen ni el nombre de Copello ni el de De Laiguana pero, el primero, ha llegado a trabajar con JLo, su ex marido Marc Anthony, Laura Pausini y Ricky Martin; Mientras que, el segundo, lleva colaborando con el artista madrileño desde mediados de la década pasada, ya sea en giras o en videos musicales (por ejemplo, el famoso single No es lo mismo) además de ser el director favorito de otra superestrella musical, como lo es Shakira, con la que ha rodado algunos de sus videoclip más famosos como La bicicleta, Chantaje o Trap.

