Alejandro Sanz con #Eldisco recupera el nº1 en España

Alejandro Sanz con #Eldisco recupera el número 1 de la lista de ventas de discos en España. El podio lo completan Marea con El azogue (nº2) y BTS con Map of the Soul Persona (nº3). Única entrada directa al top 10 de The Rolling Stones con Honk (nº8). Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go? conserva una semana más el liderato en streaming álbumes.

En la lista de popularidad de canciones el top 6 es el mismo respecto a la semana anterior.

Recordamos los puestos de podio. En el liderato una cuarta semana Rosalía, J Balvin, y El Guincho con Con altura. Segunda posición para Don Patricio y Cruz Cafuné con Contando lunares y tercera para Don Patricio con Enchochado de ti.

y si vamos ahora a disfrutar de este nuevo single de Alejandro Sanz, junto a Camila Cabello con este tema «Mi persona Favorita» una canción muy enternecedora.

