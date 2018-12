Alejandro Sanz cumple 50 años y sus fans lo celebran en todo el mundo

Alejandro Sanz nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968, este pasado martes hace ya 50 años. Medio siglo de vida para el autor del disco más vendido de la historia de la música española, Más (1997), y que se mantiene activo con interesantes planes de futuro. De hecho, hace apenas tres semanas que estrenaba No tengo nada, elprimer single de adelanto de su próximo álbum, que llegará en algún momento de este 2019 aún por estrenar con el título de Hashtag.

Además, el madrileño hará cuatro conciertos de presentación en España en Barcelona (8 de junio, RCDE Stadium), Madrid (15 de junio, Wanda Metropolitano) y Elche (21 de junio, Estadio Martínez Valero).

Fans de todo el mundo viven estos días encantados e impacientes, por tanto, y han aprovechado además esta fecha tan señalada para celebrar el cumpleaños de Alejandro Sanz de manera coordinada desde diferentes y apartados rincones del planeta.

Tengo el alma tatuada con vuestros corazones ❤ Gracias!

I have my sould tattooed with your hearts ❤ Thank you!

Eu tenho minha alma tatuada com seus corações ❤ Obrigada! pic.twitter.com/67o15sqnHS

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 18, 2018