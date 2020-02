Alex Ubago feat. Mike Bahía estrenan video de “Si tú te vas”

Después de estrenar su tema “Ahora Que Tú No Me Ves“, el cantautor español Alex Ubago está de regreso y esta vez no viene solo. Su nuevo sencillo se llama “Si Tú Te Vas” y tiene la colaboración de Mike Bahía, quien se encuentra promocionando su álbum “Navegando“. La canción fue escrita por ambos sumando créditos con Arevalo, Pablo Benito Revollo, Felipe Mejía, Mauricio Rengifo, Leroy Bejarano Sánchez, Andrés Torres y Alberto Hernández.

El tema llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 31 de enero del 2020 bajo licencia del sello discográfico Warner Music. Ese mismo día también se estrenó el video lírico de la canción. Más tarde, el 12 de febrero se estrenó el video musical para esta colaboración.

