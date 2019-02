Alice Cooper defiende a Johnny Depp

Alice Cooper ha saltado en defensa de su compañero de banda Johnny Depp, con el que forma la banda Hollywood Vampires, afirmando que las acusaciones y los comentarios que se realizan sobre su amigo, son tan solo tergiversaciones y malentendidos por parte de los medios de comunicación.

El mítico rockero, comenta que los periodistas son unos embusteros en cuanto al estado de Johnny Depp. Los medios hacen incapié en que el actor y músico, está hecho polvo, dicen que abusa de sustancias ilegales y hablan acerca de su mal estado financiero.

“Casi todo lo que leí sobre Johnny Depp es absolutamente falso. Sabes, estoy de gira con él y dice aquí en el periódico: ‘Bueno, Depp, pesas 40 kilos y eres drogadicto, estás bebiendo y estás sin dinero’ y todas estas cosas”.

“Estoy de gira con él y nunca lo he visto lucir mejor en su vida, nunca le he escuchado tocar mejor, se ríe todo el tiempo. Justo lo contrario de lo que estás leyendo es lo que estaba pasando”.

Alice Cooper se muestra enfadado sobre los engaños acerca de su amigo, y durante la preparación de la gira UK de 50 aniversario de su álbum debut “Pretties For You”, ha comentado que por eso Depp ha puesto “mucho veneno” en las letras del próximo álbum de Hollywood Vampires.

“Les digo que lo realmente interesante será el nuevo álbum de Hollywood Vampires, debido a que fue escrito mientras tanto. Mucho de eso está en las nuevas letras de Johnny Depp, hay mucho veneno a causa de toda esta basura”.

Afirma además que: “En este álbum escribió muchas de las letras, y yo las he podido cantar, así que soy quien entrega el veneno. Creo que estar en una banda es más expresivo para él que hacer películas. Cuando estás en el rock and roll, puedes llevar tu vida y tus problemas personales directamente al escenario, y puedes llevar tu ira al escenario. Es hard rock, pero hay cosas que no vas a esperar”.

