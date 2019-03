“ALL DAY AND NIGHT”, EL NUEVO TEMA DE JAX JONES, MARTIN SOLVEIG Y MADISON BEER

Jax Jones y Martin Solveig junto a Madison Beer en la canción “All Day And Night”.

Jax Jones y Martin Solveig se han unido para el proyecto “Europa”, el cual se estrenará este jueves 28 de marzo a las 19:00h con la canción “All Day And Night”, donde cuentan con la colaboración de Madison Beer. Toda la información la ha publicado Jax Jones en sus redes sociales.

hyped to announce my new project with @martinsolveig, #europa 🇪🇺 our first track 'all day & night' with @madisonbeer drops on thursday. it's a continental ting 🌶 pre-save 👉https://t.co/R0AeCqBbt4 pic.twitter.com/JV7m7SFVj4

— JaxJones (@JaxJones) March 26, 2019