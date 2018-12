Amaia actuará junto a Love of Lesbian en el Madrid

…La dulzura y la naturalidad de Amaia han conseguido cautivar a una gran cantidad de artistas nacionales. Con solo 19 años, la de Pamplona ha demostrado que lo suyo es la música y es que ¿a quién no se le han puesto los pelos de punta escuchado a Amaia?

Los últimos en caer rendidos al talento de Amaia han sido los componentes del grupo Love of Lesbian. El grupo catalán, que celebra sus 20 años en la música, ofrecerá tres conciertos en Madrid y, si no te lo quieres perder, corre ya a por tus entradas porque están a punto de agotarse.

El grupo ha querido contar con la ganadora de Operación Triunfo 2017 para que, junto a ellos, suba al escenario el próximo 30 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid. ¡Pero no es esta la única sorpresa! Zahara y Leiva también actuarán junto a ellos con motivo de este aniversario.

Pero no es una casualidad que Love of Lesbian haya elegido a Amaia para cantar junto a ellos. El grupo coincidió con la pamplonica en el programa Amaia, Alfred y amigos. Y sí, cantaron juntos la canción Incendios de nieve. En el Price, Amaia cantará otro de los temas del grupo, aunque aún no sabemos cuál será.

“La moda, el qué dirán o los prejuicios pasan por encima de ella y no la despeinan. Algunas de esas características se las hemos aplaudido a Amaia revelándose como una mujer divertida, original, dueña de sus propias opiniones y con cintura para cantar o tocar lo que ella considere oportuno”, son las palabras que Love of Lesbian ha dedicado a la cantante a través de su cuenta de Instagram.

Nosotros te dejamos por aquí la majestuosa interpretación que Amaia hizo del tema Miedo durante su paso por el concurso…

Me gusta: Me gusta Cargando...