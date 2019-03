Amaia canta ‘Zamba de mi esperanza’, un clásico de la música argentina

Amaia Romero es de las artistas salidas de Operación Triunfo más reservadas y de la que tenemos menos noticias. Mientras que esperamos a la publicación de su primer trabajo de estudio, que ya marcha sobre ruedas, la navarra ha posado en exclusiva para el número de abril de Harper’s Bazaar junto a la diseñadora Paloma Wool.

En esta sesión de fotos no podía faltar la inigualable voz de Amaia, que interpretó a capela ‘Zamba de mi esperanza’, un tema argentino con el que la joven artista ha homenajeado al país donde va a grabar su disco que saldrá a la venta este 2019. Esta preciosa canción data de los años 50 del siglo pasado y se asocia con Los Chalchaleros, quienes la tenía en su repertorio desde 1965.

Y para que todos conozcáis en profundidad esta canción, aquí va la letra:

‘Zamba de mi esperanza’

Zamba de mi esperanza

amanecida como un querer,

sueño, sueño del alma

que a veces muere sin florecer.(x2)

Zamba, a ti te canto

porque tu canto derrama amor,

caricia de tu pañuelo

que va envolviendo mi corazon. (x2)

Estrella, tu que miraste,

tu que escuchaste mi parecer,

estrella, deja que cante,

deja que quiera como yo se,

estrella, deja que cante,

deja que quiera como yo se.

El tiempo que va pasando

como la vida no vuelve mas

el tiempo me va matando

y tu cariño sera, sera.(X2)

Hundido en horizontes

soy polvadera que al viento va

zamba, ya no me dejes,

yo sin tu canto no vivo mas.(x2)

Estrella, tu que miraste,

tu que escuchaste mi parecer,

estrella, deja que cante,

deja que quiera como yo se,

estrella, deja que cante,

deja que quiera como yo se.

