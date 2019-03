Amaia explica por qué no fue a la gala de Eurovisión en la que le cedía el relevo a Miki

Amaia Romero demuestra, aparición tras aparición, su naturalidad y su capacidad para hablar de lo que sea sin tapujos. El pasado día 14 de marzo, la ex concursante de Operación Triunfo 2017, asistió al estreno de ‘Dolor y Gloria’, la nueva película de Almodóvar, acompañada de una de las concursantes de la última edición del talent show, María Villar. Amaia aprovechó el photocall para explicar por qué no asistió a la gala de Eurovisión en la que debía haberle cedido el relevo a Miki, quien representará a España en el festival de este año.

“Después de lo mal que quedamos el año pasado creo que no soy nadie para ceder el testigo a Miki en Eurovisión, según mi opinión”, dijo la navarra con total sinceridad. Amaia Romero y Alfred García fueron los representantes españoles en el pasado certamen eurovisivo, un evento musical en el que, la por entonces pareja, quedó en la posición 23ª de 26 concursantes, con el tema ‘Tu canción’. Resultado ante el que Amaia reaccionó, tan natural como siempre de la siguiente manera: “Nos hemos quedado muy contentos. ¿El puesto? Pues es una mierda, pero no pasa nada.”

Frente a su ausencia, fue Alfred el encargado de pasar el relevo a Miki, un artista con el que comparte una gran afinidad. Las malas lenguas dijeron acusaron a Amaia de no asistir a la gala para evitar coincidir con Alfred tras su ruptura, algo que ha desmentido rotundamente: ““Eso es mentira”. “Ya le he visto en otras ocasiones y no ha pasado nada”, aseguró a Europa Press.

La ex triunfita está inmersa en la grabación de su disco, un proyecto musical que saldrá a la luz mucho antes de lo esperado, ya que, según la cantante, ya está todo listo, solo quedan dar los últimos retoques. Como consejo final, Amaia le dedicó estas palabras al nuevo representante español en Eurovisión, Miki Núñez: “Le deseo mucha suerte, no estoy siguiendo mucho porque estoy ahora con el disco y estoy un poco liada pero le deseo mucha suerte. Que tampoco se lo tome como algo imprescindible en la vida, al final es una cosa más de las muchas que va a hacer”.

Me gusta: Me gusta Cargando...