Amaia no sufrió un despiste en los Goya

La artista navarra tuvo que parar la actuación por problemas técnicos

Así lo confirma Universal Music: “Fue un aviso a la organización de que en esos momentos había un problema de sonido”. Por lo tanto, la artista no debe ser objeto de críticas por un despiste, ya que no fue un error suyo. La única pretensión de Amaia era ofrecer al público lo mejor de sí misma, por lo que asegura esta misma discográfica, algo que hubiera sido imposible si estos problemas no hubiesen sido avisados y solucionados a su vez.

La música entró antes de lo previsto, por lo que la artista añadió: “Espera que tenemos un problema. No se ha escuchado la claqueta, o no sé qué ha pasado, pero hay un problema. Así que, por favor, si se puede quitar la música o algo… gracias”.

Dudas resueltas ante el supuesto despiste.

Aquí os dejamos la actuaciones de los Goya para que las disfrutéis si no tuvisteis la posibilidad de seguir la gala en directo.

