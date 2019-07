Amaia presenta en acústico ‘El Relámpago’ y ‘Nadie Podría Hacerlo’

Amaia publicó en su canal de Youtube las versiones en acustico ‘El Relámpago‘ y ‘Nadie Podría Hacerlo‘ son dos de los temas que en principio forman parte de su primer disco,

El próximo mes de septiembre la artista publica su primer álbum de estudio, del que ya hemos podido escuchar el single ‘El Relámpago‘ y también, ‘Nadie Podría Hacerlo’. De estos dos temas Amaia ha sacado a la venta un disco de vinilo y, además, ha publicado en Youtube la versión acústica a piano.‘Un Nuevo Lugar’ es, según la cantante es «un aperitivo» que no sabe si se incluirá o no en el álbum, cuenta ella «Todavía tengo que decidirlo», muy segura de si misma, la ganadora de Operación Triunfo que un año después no tiene miedo a decir que «preferiría no haber ido a Eurovisión». ¿Y porqué?, «porque estábamos todo el tiempo dando entrevistas, y yo solo quería cantar». Unas declaraciones muy valientes por su parte.

Amaia se quiere dedicar a la música y nada más, y en esta actuación, salió doda ella muy sencilla, con un simple, pero elegante vestido azul.

