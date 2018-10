Ana Guerra se defiende por sus fotos en bikini

Ana Guerra en plena promoción de su canción Ni la hora, un tema interpretado junto a Juan Magán que aspira a convertirse en uno de los grandes hits del verano. La exconcursante de Operación Triunfo visita programas de televisión para promocionar su single y hablar de su carrera musical, pero en un momento de las entrevistas, la conversación se centra en una foto en bikini que la cantante colgó en Instagram el pasado fin de semana.

y empieza asi un debate sobre “las fotos ligeras de ropa en las redes” y si se trata de una reivindicación feminista o de un negocio. y ante todo estola cantante Ana Guerra es contundente: “Lo hago porque, primero, me flipa la foto. Veo que en esa foto hay arte y el trabajo de una persona, que además me la sacó uno de los bailarinas de la gira. Segundo, porque me da la gana y me siento muy cómoda subiendo estas fotos a redes. Estoy cómoda con mi cuerpo, me quiero a mí misma”.

a nuestra opinión, me parece una persona valiente y con mucha personalidad, en todo momento Ana Guerra es libre de expresarse y hacer lo que a ella en todo momento le apetezca, tampoco es un crimen enseñar unas fotos en bikini, es mas, son fotos con mucho gusto.

y ahora si, vamos a disfrutar de ese ultimo trabajo suyo, Ni la hora, junto a Juan Magan.

