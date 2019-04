ANITTA SE UNE A SNOOP DOGG EN “ONDA DIFERENTE”

La cantante junto con el resto de artistas aparecen en una fiesta en la que no falta dinero, diversión y bailes sensuales.

Tras el éxito de “Banana” jutno a Becky G, Anitta presenta el vídeo del single “Onda Diferente”, junto con Snoop Dogg, Ludmilla y Papatinho. Anitta ha presentado su nuevo álbum “Kisses” que cuenta con grandes colaboraciones junto a J Balvin en “Bola Rebola”, Sofia Reyes en “R.I.P.” o Prince Royce en “Rosa”. La artista ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo resumen de todas las colaboraciones que contiene su nuevo álbum.

Have you checked out my new visual álbum "KISSES"? Just go! #KissesAnitta pic.twitter.com/4pBzS0XVXI

— Anitta (@Anitta) April 6, 2019