‘Are You Bored Yet?’, lo nuevo de Wallows y Clairo

Wallows es una de esas bandas emergentes a las que no hay que perder la pista. Hay que destacar que la banda está liderada por Dylan Minette, el protagonista de ’13 Reasons Why’, y desde la participación del cantante en la serie la popularidad de su banda no ha hecho más que crecer.

Hace un año lanzaron ‘Spring’, su primer EP que tuvo muy buena acogida. Ahora vuelven para anunciar su álbum debut ‘Nothing Happens’, que verá la luz el 22 de marzo. Por eso el grupo lanzaba ‘Are Your Bored Yet?’, como carta de presentación de lo que será su nuevo trabajo. Se trata de una colaboración con otra artista emergente del indie-pop, Clairo.

El videoclip ha sido dirigido por Drew Kirsch, dando como resultado un vídeo colorido que tiene lugar en un bar karaoke donde hemos podido ver caras conocidas que no han dejado indiferente a nadie, como Noah Centineo (‘To All the Boys I’ve Loved Before’ y ‘Sierra Burgess Is a Loser’), Brian Jones (‘Vampire Weekend’ y ‘Human Natural’) y Nina Ljeti (directora del videoclip ‘1980s Horror Film II’).

